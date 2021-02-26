В России за сутки выявили 11 086 случаев заражения COVID-19

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 11 086, это минимальный показатель с 5 октября, сообщает ТАСС со ссылкой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общее количество инфицированных в России достигло 4 223 186. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 722. Всего уже выздоровели 3 783 386. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 89,6% от общего числа инфицированных.
Число летальных исходов возросло на 428 против 446 днем ранее. Всего от инфекции умерли 85 304 пациента.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,02%.-0-