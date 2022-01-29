В России за сутки выявили 113 122 случая заражения COVID-19

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 113 122 - до 11 615 779. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,98%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 14 570, что на 3,7% выше показателя предыдущего дня. Число госпитализаций увеличилось в 46 регионах.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло на 30 010 против 29 506 днем ранее. Доля выписанных пациентов снизилась до уровня 87,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 668 - до 330 111. Днем ранее было зарегистрировано 673 летальных исхода.-0-