В России за сутки выявили 18 178 случаев заражения коронавирусом

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 178 до 7 158 248. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.

Число вылечившихся после COVID-19 россиян возросло за сутки на 12 469 до 6 402 126. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 719 против 788 днем ранее до 193 468. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,7%, следует из данных штаба.-0-