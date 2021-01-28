В России за сутки выявили 19 138 случаев заражения COVID-19

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 19 138, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 3 793 810.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 26 775. Всего уже выздоровели 3 229 258 человек. Из данных штаба следует, что в общей сложности выздоровели уже 85,1% заразившихся в стране.

Число летальных исходов возросло на 575 против 594 днем ранее. Всего от инфекции умер 71 651 пациент.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 1,89%.-0-