В России за сутки выявили 22 857 случаев заражения COVID-19

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 22 857, сообщает ТАСС.

Суточный прирост стал минимальным с 13 января, когда стало известно о 22 850 заразившихся. В относительном выражении прирост числа заразившихся третий день не превышает 0,7%.

Общее количество инфицированных в России достигло 3 591 066.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 333. Всего вылечились 2 978 764 человека. Доля выписанных, согласно данным штаба, осталась на уровне 83% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 471 против 481 днем ранее. Всего от инфекции умерли 66 037 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,84%, следует из данных штаба.-0-