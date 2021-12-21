В России за сутки выявили 25 907 случаев заражения COVID-19

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на на 25 907 до 10 267 719. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 219, что стало максимумом с начала пандемии. Всего после COVID-19 в стране уже вылечились 9 055 199 человек. Доля выписанных пациентов увеличилась до 88,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1027 против 1019 днем ранее до 299 249. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,91%.-0-