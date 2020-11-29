В России за сутки выявили 26 683 заразившихся коронавирусом

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 26 683 - до 2 269 316, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее штаб сообщал о 27 100 новых случаях.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 21 987. Всего уже выздоровели 1 761 457 пациентов. Согласно данным штаба, доля вылечившихся второй день составляет 77,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 459 против 510 днем ранее. Всего от инфекции умерли 39 527 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,74%, следует из данных штаба.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России вырос с 1,05 до 1,09. В Москве этот показатель за сутки прибавил сразу 0,19 и достиг отметки 1,17. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.-0-