В России за сутки выявили 28 363 случая заражения коронавирусом

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 363. Общее количество инфицированных в России достигло 10 103 160 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 35 633. Всего уже выздоровели 8 839 633 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 87,5% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов возросло за сутки на 1142 против 1145 днем ранее. Всего от инфекции умер 292 891 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,9%, следует из данных штаба.-0-