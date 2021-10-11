В России за сутки выявили 29 409 случаев заражения COVID-19

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 409. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 804 774. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,38%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 460. Всего уже выздоровели 6 873 579 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 88,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 957 против 962 днем ранее, до 217 372. В стране шестой день фиксируют более 900 смертей от коронавируса. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) выросла до уровня 2,79%, следует из данных штаба.-0-