В России за сутки выявили 30 209 случаев заражения коронавирусом

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 209, до 9 925 806. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,3%. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 35 794. Всего уже выздоровел 8 637 861 человек. Доля выписанных пациентов увеличилась до 87% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло на 1181 против 1179 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 286 004 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) составляет 2,88%.-0-