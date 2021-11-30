В России за сутки выявили 32 648 случаев заражения COVID-19

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 648, до 9 636 881. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,34%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 442. Всего уже выздоровели 8 329 253 человека. Доля выписанных пациентов составляет 86,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1229 против 1209 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 274 193 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) выросла до уровня 2,86%.-0-