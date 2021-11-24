В России за сутки выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 558, это минимум с 16 октября. Общее количество инфицированных в стране увеличилось до 9 434 393. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 36 682, до 8 126 376 человек. Доля выписанных пациентов выросла до 86,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1240 против 1243 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 267 819 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) выросла до уровня 2,84%.-0-