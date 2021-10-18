В России за сутки выявили 34 325 случаев заражения COVID-19, максимум с начала пандемии

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 325 - это новый максимум с начала пандемии. Общее число заболевших в стране превысило 8 млн и составило 8 027 012. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,43%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 431 - до 7 017 055. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 998 против 997 днем ранее - до 224 310. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба.-0-