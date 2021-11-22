В России за сутки выявили 35 681 случай заражения коронавирусом. Это минимум с 24 октября

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 35 681, это минимум с 24 октября. Общее количество инфицированных увеличилось до 9 366 839 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 713. Всего уже выздоровели 8 053 643 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1241 против 1252 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 265 336 пациентов.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,83%, следует из данных штаба.-0-