В России за сутки выявили 38 850 случаев заражения COVID-19, максимум с 13 ноября

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 38 850 - до 10 938 261. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 13 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,36%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 24 478 - до 9 950 333. Доля выписанных пациентов снизилась до 91% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 684 против 698 днем ранее - до 324 060. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) снизилась до 2,96%.-0-