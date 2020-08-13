В России за сутки выявили 5057 заразившихся COVID-19

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5057, общее количество заразившихся достигло 907 758. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали COVID-19, увеличилось за сутки на 6098. Согласно данным штаба, всего выздоровели 716 396 человек, что составляет 78,9% от общего числа заразившихся в РФ.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 124, всего умерли 15 384 пациента. Доля умерших составляет 1,69% от общего числа заразившихся в стране.

По данным Reuters, число зараженных COVID-19 в мире возросло до 20,62 млн, с момента вспышки скончались 748 тыс. человек. Больше всего зараженных зафиксировано в США (5,216 млн), на втором месте Бразилия (3,164 млн), на третьем - Индия (2,329 млн).-0-