В России за сутки выявили 8790 случаев заражения коронавирусом

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8790. Всего в стране с начала пандемии заразился 4 931 691 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9866, что стало максимумом за месяц. Всего уже выздоровели 4 547 500 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 364 против 393 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 115 480 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,34%.-0-