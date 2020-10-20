В России за сутки выявили более 16 тыс. заразившихся коронавирусом - новый максимум

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 16 319, это максимум за все время пандемии. Общее число заразившихся выросло до 1 431 635, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В относительном выражении прирост этого показателя увеличился до 1,2%.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 9 704, до 1 085 607. По подсчетам ТАСС, это максимум с 15 июля. Согласно данным штаба, доля вылечившихся сократилась до 75,8%. За сутки выписаны по выздоровлении 1 960 пациентов в Москве, 373 в Свердловской области, 348 в Санкт-Петербурге, 319 в Нижегородской области, 256 в Московской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 269 против 179 днем ранее. В общей сложности из-за заболевания умерли 24 635 человек, или 1,72% инфицированных, следует из данных штаба.

Общее число зараженных COVID-19 в мире, по данным Reuters, превысило 40 млн, с момента вспышки скончались 1,113 млн человек. Наибольшее число зараженных выявлено в США (8,182 млн), Индии (7,550 млн) и Бразилии (5,235 млн).-0-