В России за сутки выявили более 5,2 тыс. заразившихся COVID-19

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся COVID-19 в России увеличилось за сутки на 5 204, общее количество инфицированных достигло 866 627. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Число выписанных пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 7 555. Согласно данным штаба, всего в РФ вылечились уже 669 026 человек, что составляет 77% от общего числа заразившихся.

За прошедшие сутки в России после заражения COVID-19 умерли 139 человек. Общее количество скончавшихся достигло 14 490 человек.

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 18,5 млн, с момента вспышки скончались 700 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (4,786 млн), на втором месте Бразилия (2,8 млн), на третьем - Индия (1,855 млн).-0-