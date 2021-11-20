В России за сутки выявлено более 37 тыс. случаев заражения коронавирусом

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 120 - до 9 294 188. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 172 - до 7 992 426, или 86% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за COVID-19 возросло за сутки на 1254. Всего от коронавируса умерли 262 843 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,83%, следует из данных штаба.-0-