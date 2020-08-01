В России за сутки выявлено более 5,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

Фото ТАСС

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5462, общее количество инфицированных достигло 845443. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции. Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось на 8114, всего уже выписаны 646524 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 76% от общего числа заразившихся коронавирусом в России. Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки увеличилось на 95, всего умерли 14058 человек. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 17,1 млн. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США (порядка 4,4 млн), далее следуют Бразилия (более 2,5 млн), Индия (более 1,6 млн).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!