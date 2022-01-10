В России за сутки зафиксировали 15 830 случаев заражения коронавирусом

Фото ТАСС
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 830 - до 10 666 679, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,15%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 890 - до 9 706 802. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 91% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 741 против 763 днем ранее - до 316 904. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба.-0-