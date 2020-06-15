В России задержали подростка, готовившего нападение на школу

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ РФ задержала 15-летнего жителя Волгограда, готовившего нападение на школу со взрывным устройством и коктейлями Молотова. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности задержан житель города Волгограда 2005 года рождения, планировавший нападение на школу. У него изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие", - сообщили в ЦОС.

Как уточнили в СК РФ, задержанный подросток изготовил 18 бутылок с зажигательной смесью для нападения на школу. Кроме того, у подростка обнаружены рукописные записи с инструкциями по изготовлению самодельных бомб и вооруженных нападений на образовательные учреждения.

По результатам изъятых улик в отношении задержанного следственным управлением Следственного комитета РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ"), решается вопрос также о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.30 и ч.2 ст.105 УК РФ ("Подготовка к убийству двух и более лиц").-0-