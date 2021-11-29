В России зафиксировали 1209 смертей из-за коронавируса за сутки

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1209 против 1224 днем ранее. Всего от инфекции умерли 273 964 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,85%, следует из данных штаба.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 860. Всего COVID-19 был диагностирован у 9 604 233 человек. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,35%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 700. Всего уже выздоровели 8 295 811. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 86,4% от общего числа заразившихся.-0-