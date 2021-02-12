В Роттердаме начался обратный отсчет дней до финала "Евровидения"

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часы с обратным отсчетом 100 дней до финала музыкального конкурса "Евровидение" были запущены 11 февраля в Роттердаме. В связи с пандемией мероприятие прошло без зрителей и на открытом воздухе, транслировалось в прямом эфире на канале конкурса в сервисе YouTube, передает ТАСС

Старт обратному отсчету огромных часов, установленных рядом с музеем Бойманса - ван Бенингена, дал мэр Роттердама Ахмед Абуталеб вместе с четырьмя ведущими конкурса. Согласно имеющимся на данный момент планам, финал "Евровидения" пройдет 22 мая в любом случае, однако его точный формат будет определен позднее с учетом эпидемиологической ситуации.

В прошлом году приблизительно в это же время в здании муниципалитета Роттердама прошла торжественная церемония передачи символических ключей от шоу.

По словам организатора, последние несколько месяцев его команда занимается исключительно корректировкой планов. "Мы живем в новой реальности, в которой четкое планирование больше невозможно. Поэтому мы продолжаем задаваться вопросами и пересматривать идеи, которые раньше казались хорошими. Практически все подверглось изменениям за последнее время".

Что касается допуска зрителей и их возможного количества, то тут окончательное решение будет принято в середине апреля с учетом действующих к тому моменту в стране ограничительных мер.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся". Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии. Теперь планируется, что финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая в том же городе и под тем же лозунгом, однако его формат будет определен позднее. Рассматриваются различные варианты, от живого выступления участников с небольшим количеством зрителей в зале до полностью онлайн-мероприятия.- 0-