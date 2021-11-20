В Роттердаме задержаны 50 участников акции против ковидных ограничений

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 50 человек задержаны в Роттердаме во время выступлений против коронавирусных ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Нидерландов.

Специальное подразделение правоохранительных органов в настоящее время расследует, кем и при каких обстоятельствах использовалось огнестрельное оружие. Ранее сообщалось, что в ходе вчерашних протестов полиции в нескольких случаях пришлось открывать огонь. Отмечается, что пострадавшие находятся в больнице. По имеющимся данным, многие полицейские получили незначительные травмы, когда протестующие забрасывали их камнями и запускали в их сторону фейерверки. Несколько правоохранителей, получивших более тяжелые травмы, были госпитализированы.

На данный момент задержано более 50 человек, причем около половины из них - несовершеннолетние. Недовольство у протестующих вызвали коронавирусные ограничения, введенные правительством из-за резкого роста числа случаев заражения и госпитализации, а также планы властей ввести так называемую систему 2G, при которой санитарный пропуск будет выдаваться только переболевшим ковидом или прошедшим вакцинацию людям, но не тем, кто сдал отрицательный тест на коронавирус.-0-