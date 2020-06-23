В Румынии от наводнений пострадали более 90 населенных пунктов

Фото IGSU
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Румынии из-за сильных наводнений пострадали более 90 населенных пунктов в 19 районах. По меньшей мере один человек погиб, сообщает румынский портал Hotnews.
По данным спасательных служб страны, затопленными оказались сотни домохозяйств, в некоторых регионах жителей пришлось эвакуировать.
Из-за наводнений перекрыты несколько дорог общенационального значения. Заблокировано также железнодорожное сообщение в районе Алба: пять поездов остановились из-за большого количества воды на путях.-0-