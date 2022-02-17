В Санкт-Петербурге медики вылечили 101-летнюю пациентку с тяжелой формой коронавируса

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге врачи клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина вылечили женщину в возрасте 101 года от тяжелой формы COVID-19. Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Женщина поступила 23 января в тяжелом состоянии в отделение реанимации и интенсивной терапии с положительным результатом теста на наличие коронавирусной инфекции. У нее была дыхательная недостаточность на фоне сердечно-сосудистой патологии. Через 4 дня состояние женщины стабилизировали. Ее перевели в инфекционное отделение, где продолжили необходимое лечение.

Благодаря предпринятым мерам самочувствие пенсионерки улучшилось и сегодня, 17 февраля, после получения отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию ее выписали домой.-0-