В Санкт-Петербурге открыли мемориал погибшим морякам-подводникам

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориал морякам-подводникам, погибшим 1 июля 2019 года на глубоководном аппарате в Баренцевом море, открыли 5 июля на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Мемориал представляет собой венок на морских волнах. Его автор - скульптор студии военных художников имени М. Б. Грекова, академик Российской Академии художеств, народный художник РФ Михаил Переяславец. Перед церемонией открытия священнослужители совершили панихиду по погибшим морякам.

После церемонии открытия траурные венки к мемориалу возложили от руководства Минобороны РФ, ВМФ России, от правительства Санкт-Петербурга. Цветы к памятнику и на могилы моряков-подводников возложили родные и близкие погибших.

1 июля 2019 года в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ возник пожар. Погибли 14 моряков. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. 5 июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно моряков-подводников.-0-