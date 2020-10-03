В Санкт-Петербурге в ноябре пройдет Международный кинофестиваль "Послание к человеку"

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тридцатый Международный кинофестиваль "Послание к человеку" пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 8 ноября, сообщает ТАСС. На фестивале покажут зрителям 73 конкурсные картины из разных стран.

Большинство фильмов, отобранных в лонг-лист, снято женщинами.

В международный конкурс в этом году отобрали 38 картин из 22 стран мира. Среди них - полнометражные документальные фильмы, документальные, анимационные, игровые короткометражки различных жанров. В каждой из четырех номинаций жюри определяет победителя, а гран-при фестиваля может получить любая из картин.

Для участия в национальном конкурсе отобрали 16 картин.

Конкурс экспериментальных короткометражных фильмов In Silico представит 19 картин из 13 стран.

В нынешнем году для участия в конкурсе "Послания к человеку" приняты 2 837 заявок из 98 стран. Лидерами по количеству присланных заявок стали Россия, Франция, Испания, Германия и США. Свои работы также прислали участники из Новой Гвинеи, Макао, Люксембурга, Бахрейна, Эквадора, Конго и Буркина-Фасо. Победители международного конкурса кинофестиваля получат гран-при "Золотой Кентавр" и $3 тыс. за лучший фильм. Призы и денежные вознаграждения предусмотрены и за победы в других номинациях.

Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку" был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. С 2010 года президентом фестиваля является режиссер документального и игрового кино народный артист России Алексей Учитель.-0-