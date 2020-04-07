В семи префектурах Японии вводят режим ЧС из-за коронавируса

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о введении в семи префектурах страны режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Уточняется, что режим ЧС начнет действовать с 18.00 по японскому времени 7 апреля и будет распространяться на префектуры Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хего и Фукуока, где проживает около 44% населения страны. Также Синдзо Абэ заявил, что с целью смягчения воздействия эпидемии Кабинет министров завершает разработку пакета мер стимулирования на сумму 108 трлн иен (около $990 млрд), что составляет 20% от экономического производства страны.

7 апреля премьер-министр Японии проведет пресс-конференцию, на которой разъяснит местному населению все особенности вводимого режима ЧС

6 апреля Синдзо Абэ заявил, что режим полного закрытия, как в случае некоторых зарубежных городов, вводиться не будет. При этом режим ЧС внесет ряд ограничений в повседневную жизнь. Губернаторы префектур будут уполномочены просить жителей определенных районов воздерживаться от несрочных выходов из дома в течение месяца. При этом такая мера не будет касаться походов в медицинские учреждения и продовольственные магазины, а также поездок на работу. Кроме того, губернаторы получат полномочия закрывать школы и ограничивать работу объектов массового пользования. Это требование будет распространяться на крупные объекты, такие как театры, места проведения мероприятий и универмаги. В супермаркетах продолжат работать отделы, торгующие товарами повседневного спроса: продуктами питания, медикаментами и предметами гигиены.

Жизненно важные инфраструктурные системы продолжат работать и при режиме ЧС. Электроэнергетические, газовые и водопроводные компании будут обязаны принять меры по обеспечению стабильного снабжения.

Операторы общественного транспорта, телекоммуникационные компании и почта продолжат работать как обычно.

В условиях режима ЧС правительство получит возможность без согласия владельцев использовать земельные участки и здания для сооружения временных медицинских объектов. Правительство также сможет в случае необходимости экспроприировать товары медицинского назначения. В случае если поставщики таких товаров не выполнят распоряжения об их передаче, они будут подвергаться наказанию в виде лишения свободы на срок до шести месяцев или штрафа.

По состоянию на 7 апреля, в Японии подтверждено 3 817 случаев COVID-19, 80 человек с момента вспышки скончались.-0-