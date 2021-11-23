В Сербии прогремел взрыв на фабрике противоградных ракет

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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел на фабрике по производству ракет для борьбы с градовыми облаками под Белградом, в соцсетях распространяются видео и фото, сообщает РИА "Новости".
"Сильный взрыв произошел около 14.00 (16.00 по минскому времени) в районе Бубань Поток. Как сообщили в МВД страны, причины пока не установлены. Предположительно, взрыв произошел на фабрике противоградных ракет Edepro в поселке Лештане. Информации о пострадавших нет", - передает портал издания Blic, который также разместил видео облака дыма.-0-