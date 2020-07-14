В Сербии в седьмой раз прошли протесты

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протесты у здания Народной скупщины (парламента) Сербии прошел в седьмой раз подряд и завершился без инцидентов, сообщает ТАСС.

В акции приняли участие всего несколько десятков человек. Протестующие вновь не смогли выдвинуть единый список требований.

Протесты не имеют официального организатора и проходят без необходимого по закону согласования с властями, однако правоохранители не препятствуют собравшимся.

Как сообщают региональные СМИ, протест также прошел в городе Ниш на юге страны. Здесь собрались несколько десятков человек, которые, не выдвигая требований, прошли по центральным улицам города.

Протесты, переросшие в беспорядки, начались в Белграде 7 июля после решения властей вернуть комендантский час в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. На следующий день власти отказались от этой идеи. По данным полиции, в результате беспорядков в Сербии пострадали 130 полицейских, задержан 91 человек. Столице нанесен ущерб в размере 1 млн евро.-0-