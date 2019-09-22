В серии землетрясений в Албании пострадали более 50 человек

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 52 человека получили травмы в результате серии землетрясений в Албании. Об этом сообщил портал Albanian Daily news .

Все пострадавшие были госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь. В городе Дуррес и албанской столице Тиране подземные толчки ощущались сильнее всего.

Как сообщила греческая газета "Иефимерида", 21 сентября в Албании произошло сильное землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого были разрушены не менее 10 зданий, десятки человек получили травмы. По данным Евро-Средиземноморского института, эпицентр стихии находился в одном километре западнее города Дуррес, а его очаг залегал на глубине 10 км. Через несколько минут после первого произошел новый толчок магнитудой 5,0 в том же районе и снова с очагом на глубине 10 км. После этого прошла серия афтершоков.

Землетрясение ощущалось в близких к Албании греческих городах Янина, Салоники, Лариса и на острове Керкира (Корфу) в Ионическом море, а также в Северной Македонии и ряде районов Италии.-0-