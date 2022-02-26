В Севастополь доставлены 82 украинских военнослужащих, сложивших оружие

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Севастополь доставлены украинские военнослужащие, добровольно сложившие оружие. Об этом в эфире российского Первого канала рассказал заместитель командующего Черноморским флотом РФ по МТО Михаил Ясников.

Он сообщил, что с острова Змеиный на спасательном буксире прибыли 82 украинских военнослужащих, которые приняли решение сложить оружие и возвратиться к своим семьям. Никто из них не обращался за медицинской помощью. Все они получили сухой паек и воду и на автобусах отправились в Одессу.

Также сообщается, что еще 17 украинских военнослужащих сдались силам ЛНР. Им оказали медпомощь, накормили и дали позвонить близким. Глава ДНР Денис Пушилин сказал: "Задача - чтобы как можно больше солдат ВСУ сложили оружие. Сохранить как можно больше жизней, даже нашего противника". Пленные подписали отказ от участия в боевых действиях. Если за ними нет военных преступлений, все они отправятся домой.

За сутки от обстрелов украинских силовиков в ДНР погибли пять и ранены 13 мирных жителей. В представительстве ДНР в СЦКК утверждают, что отмечен 61 факт ведения огня со стороны ВСУ. За прошедшие сутки повреждено 51 жилое домостроение на донецком и горловском направлениях, целенаправленным атакам ВСУ подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средств.-0-