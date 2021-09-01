В школе Северной Каролины произошла стрельба

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба произошла в среду в школе города Уинстон-Салем (штат Северная Каролина), правоохранители оцепили здание, сообщает ТАСС.

"Школа Маунт-Табор оцеплена, на территории школы произошла стрельба. Мы проводим расследование произошедшего", - написала пресс-служба местной полиции в Twitter.

Как сообщает телеканал NBC, правоохранители в настоящее время проверяют все помещения в здании. Информации о возможных пострадавших и задержании подозреваемых пока не приводится.-0-