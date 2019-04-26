В Шри-Ланке прогремели три взрыва

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три взрыва произошли сегодня в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местный портал Newsfirst .

Подробностей об инциденте пока нет.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что идут поиски потенциальных террористов, которые могут инициировать новые атаки.

В Шри-Ланке в поисках террористов проверят каждый дом Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой президента Шри-Ланки, каждое домохозяйство в стране будет проверено. Это позволит составить списки постоянных жильцов, а также тех, кто проживает незаконно и может быть причастен к терактам.

21 апреля в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, в том числе в отелях и церквях, где в это время шли пасхальные службы. В результате терактов погибли 253 человека.-0-