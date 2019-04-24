Теракты в Шри-Ланке совершили выходцы из обеспеченных семей, один учился в Великобритании

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство террористов-смертников, осуществивших взрывы 21 апреля в Шри-Ланке, были из обеспеченных семей и имели хорошее образование. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Руван Вийевардене, сообщает CNN .

По словам министра, террористы являлись выходцами из среднего или высшего класса, были финансово обеспечены. "Мы считаем, что один из террористов-смертников учился в Великобритании и, возможно, позже поступил в аспирантуру в Австралии, прежде чем вернуться в Шри-Ланку", - сообщил Руван Вийевардене.

По последним данным, участие в пасхальных терактах принимали девять террористов-смертников, в том числе одна женщина. За возможные связи с боевиками арестованы около 60 человек, все они являются гражданами Шри-Ланки.

21 апреля в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, в том числе в отелях и церквях, где в это время шли пасхальные службы. В результате терактов погибли 359 человек.-0-