ИГ взяло ответственность за теракты в Шри-Ланке

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Amaq, связанное с группировкой.

ИГ не представила доказательств причастности к терактам 21 апреля.

Ранее министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене предположил, что пасхальные теракты были ответом на нападения на мечети в новозеландском Крайстчерче 15 марта. "Предварительное расследование показало - то, что произошло в Шри-Ланке, было в ответ на нападение на мусульман в Крайстчерче", - сказал Вийевардене на сегодняшнем заседании парламента.

21 апреля в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, в том числе в церквях во время пасхальных служб и отелях. В результате погиб 321 человек, более 500 ранены. В связи с терактами арестованы 40 человек. Расследуется их связь с международными террористическими организациями.-0-