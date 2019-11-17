В Шри-Ланке выбрали президента

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шри-Ланке 16 ноября прошли выбора президента, в которых победил 70-летний Готабая Раджапакса. Принять президентскую присягу он намерен уже 18 ноября в старинном буддийском храме в Анурадхапуре, сообщает телеканал NDTV .

По официальным данным избиркома, при довольно высокой явке - 83,7% - Раджапакса набрал 52,25% голосов избирателей, его основной противник Саджит Премадаса получил 41,99%.

"Мой долг - служить всем шри-ланкийцам без расовой или религиозной дискриминации. Я обещаю выполнять свои обязанности справедливо", - цитирует слова избранного президента телеканал.

Готабая Раджапакса считается сторонником жестких мер, он отметился своей активной ролью в разгроме тамильских сепаратистов - многолетняя гражданская война на острове завершилась в 2009 году. К слову, старший брат новоизбранного лидера - Махинда Раджапакса - занимал этот же пост с 2005 по 2015 год.-0-

В Шри-Ланке проходят президентские выборы По мнению экспертов, лидерами президентской гонки являются экс-министр обороны страны Готабая Раджапакса, а также министр жилищного строительства и культуры Саджит Премадаса.