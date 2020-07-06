В штате Мэриленд 19 человек пострадали при падении дерева

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время бури в американском штате Мэриленд, в Пасадене, при падении дерева на гараж пострадали 19 человек, среди них двое детей, сообщает газета Capital Gazette.

Инцидент произошел вечером 5 июля. В это время компания праздновала день рождения ребенка. С началом бури они спрятались в гараже. После падения дерева шесть человек не могли самостоятельно выбраться из-под завалов, потребовалась помощь спасателей.

Фото Capital Gazette

По данным спасательных служб, все пострадавшие доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии, пять - средней степени тяжести, 13 человек получили легкие травмы.-0-