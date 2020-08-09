В Штутгарте сотни человек вышли на акцию против COVID-ограничений

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Штутгарте (Германия) 8 августа прошла демонстрация против ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19. В акции приняли участие несколько сотен человек, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Демонстранты собрались на площади Марии, откуда шествием прошли по центру города. Участники акции кричали "Свобода, свобода!" и несли плакаты с такими лозунгами, как "С маской - без меня", "Мы видим вас насквозь". Организатором выступила инициатива Querdenken 711 из Штутгарта.

1 августа в Берлине в акции против ограничительных мер приняли участие несколько десятков тысяч человек. Под вечер полицейские объявили о завершении митинга, так как многие его участники не соблюдали необходимую дистанцию в 1,5 м и не надели защитные маски. Следующая демонстрация против ограничений запланирована на 9 августа в Дортмунде.

По данным Reuters, в Германии подтверждено 215 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки заболевания скончались 9 тыс. человек.-0-