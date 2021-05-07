В Швейцарии разработан метод выявления потенциально тяжелых случаев COVID-19

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарские ученые в сотрудничестве с коллегами из Германии и Франции разработали метод, позволяющий на ранней стадии выявлять пациентов, у которых заболевание ковидом может принять тяжелую форму. Такую информацию сообщает ТАСС.

Исследователи пришли к выводу, что надежным индикатором служат присутствующие в крови цитотоксические Т-лимфоциты, или Т-киллеры, осуществляющие растворение поврежденных клеток, сообщил в четверг Цюрихский университет.

Группа специалистов под руководством профессора этого университета Буркхарда Бехера установила, что биомаркером для выявления пациентов с потенциально тяжелым протеканием болезни служит количество Т-киллеров в крови. "Число Т-клеток может быть использовано для прогнозирования тяжелых случаев COVID-19 с высокой степенью определенности - даже если пациент находится в больнице всего один день", - заявил Бехер.

При ковиде Т-клетки ведут себя характерной только для этой болезни манерой, пояснил он. Сравнив иммунный ответ у пациентов с коронавирусом и в контрольной группе, ученые выявили эти особенности. Исследователи не уточнили, какое количество Т-киллеров каким именно образом отражается на течении болезни.

Новый тест поможет врачам своевременно принимать решения о необходимых лечебных и организационных мероприятиях, в частности о том, следует или нет поместить того или иного пациента, поступившего в лечебное учреждение с COVID-19, в отделение интенсивной терапии. "Биомаркеры, позволяющие делать прогнозы, приносят весомую пользу в таких случаях. Они дают возможность медикам предоставлять пациентам с серьезными симптомами наилучшие возможности для лечения", - резюмировала ведущий автор научной работы Стефани Кройтмайер.-0-