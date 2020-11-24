В Швейцарии женщина с ножом ранила в магазине двух человек

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Лугано (Швейцария) женщина напала с ножом в магазине на двух других женщин, нанеся им ранения. Местная полиция не исключает, что речь идет о теракте, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал 20 Minutes.

"Нападавшая, 28-летняя швейцарка, набросилась с ножом на двух женщин в магазине, ранив обеих в шею", - говорится в сообщении. По данным полиции, одна из пострадавших получила тяжелые травмы, однако ее жизнь вне опасности. Власти не исключают версию террористического акта, указывает портал.

Отмечается, что стражи порядка из кантона Тичино выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего, работая в тесном взаимодействии с федеральной полицией.-0-