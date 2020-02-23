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23 февраля 2020, 22:56

В Словакии накануне выборов госпитализировали премьер-министра

Фото Reuters
Фото Reuters

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини внезапно заболел за неделю до парламентских выборов, на которых его партия поборется за власть, сообщает Reuters.

 

Пеллегрини должен был появиться на телевизионных дебатах 23 февраля вечером с лидерами всех партий, которые принимают участие в парламентских выборах, назначенных на 29 февраля.

 

А накануне ночью Петер Пеллегрини был госпитализирован из-за острой инфекции верхних дыхательных путей с высокой температурой.

 

Итоговые опросы общественного мнения на прошлой неделе показали, что группа из пяти-шести оппозиционных партий, от прогрессивных до консервативных, может попытаться объединить свои силы, чтобы вытеснить партию Пеллегрини из власти.-0-

 

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