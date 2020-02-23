В Словакии накануне выборов госпитализировали премьер-министра

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини внезапно заболел за неделю до парламентских выборов, на которых его партия поборется за власть, сообщает Reuters .

Пеллегрини должен был появиться на телевизионных дебатах 23 февраля вечером с лидерами всех партий, которые принимают участие в парламентских выборах, назначенных на 29 февраля.

А накануне ночью Петер Пеллегрини был госпитализирован из-за острой инфекции верхних дыхательных путей с высокой температурой.

Итоговые опросы общественного мнения на прошлой неделе показали, что группа из пяти-шести оппозиционных партий, от прогрессивных до консервативных, может попытаться объединить свои силы, чтобы вытеснить партию Пеллегрини из власти.-0-