В Словакии шквалистый ветер оставил без электричества 20 тыс. пользователей

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 тыс. пользователей остались без электричества в ряде регионов Словакии из-за шквалистого ветра. Об этом сообщает словацкий портал Imeteo.sk.

Линии электропередачи в большинстве случаев были повреждены поваленными деревьями. Наиболее серьезные перебои в поставках электричества наблюдаются в центральных, восточных, а также северных районах страны. В горных регионах Словакии порывы ветра достигали 45 м/с. На горнолыжном курорте Нижние Татры, помимо ураганных ветров, наблюдался обильный снегопад.

Специалисты работают над устранением последствий разгула стихии.

5 февраля в четырех районах Словакии действует красный уровень опасности из-за сильного ветра. Уже завтра, 6 февраля, погода улучшится, сложные метеоусловия не прогнозируются.-0-