В Словакии введен режим ЧС из-за наплыва украинских беженцев

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Словакии сегодня в полдень ввели в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом беженцев из Украины, сообщает ТАСС.
В постановлении словацкого Кабинета министров, в частности, говорится, что целью введения режима ЧС является создание условий для принятия обязательных мер по предотвращению и снижению последствий чрезвычайного события в связи с массовым наплывом иностранцев на территорию Словакии. Правительство Словакии предписало государственным структурам обеспечить порядок и соблюдение законности ввиду резкого увеличения числа беженцев. Необходимо предотвратить возникновение кризисных ситуаций, которые могут угрожать жизни, здоровью и имуществу граждан. На премьер-министра Эдуарда Хегера возложено общее руководство при урегулировании возможных кризисных ситуаций.-0-