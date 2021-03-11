В Словении продлен срок режима эпидемии до 16 апреля

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словенские власти продлили срок действия режима эпидемии на всей территории страны на один месяц до 16 апреля. Об этом говорится в итоговом протоколе очередной сессии Кабинета министров республики, опубликованном 10 марта на его сайте, сообщает ТАСС.

"Мы сталкиваемся с продолжением второй волны эпидемии коронавируса, текущая ситуация в отношении распространения вируса SARS-CoV-2 требует сохранения ограниченного по времени режима эпидемии на всей территории Республики Словения. Решение правительства вступает в силу 18 марта и будет действовать 30 дней", - отмечается в сообщении.

Число зараженных COVID-19 в стране достигло 197 374, умерли 3908 человек.

С 19 октября 2020 года здесь действует режим эпидемии: запрещены общественные мероприятия с участием свыше 10 человек, закрыты рестораны и бары. Работа всех остальных общественных заведений разрешена лишь при условии еженедельного тестирования персонала на наличие коронавируса, а посетители горнолыжных курортов обязаны перед катанием предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, выполненный за последние семь дней. Помимо этого, с 21.00 до 6.00 в стране действует комендантский час.

Жители приморского региона Обално-Крашка не могут покидать его пределы без веской причины из-за ухудшающейся эпидситуации. В то же время в таких регионах, как Посавье и Юго-Восточная Словения, отличающихся менее напряженной санитарной обстановкой, разрешена работа уличных террас кафе.-0-