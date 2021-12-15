В Словении выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи выявили четыре первых случая заражения штаммом "омикрон" в Словении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ведущей в стране лаборатории диагностики вирусных инфекций Мирослава Петровца.

В ходе последнего тестирования в Институте микробиологии и иммунологии обнаружили четыре образца, проанализировав вирусный геном, пришли к выводу, что речь идет о штамме "омикрон", который уже довольно широко распространен в Европе.

Иммунизация является единственной возможной защитой, которая позволит жить относительно нормальной жизнью в том числе в праздничные дни.-0-