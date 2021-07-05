В Сочи в результате ливней подтопило 59 частных домов и гостиницу

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сочи в результате выпадения обильных осадков подтоплено 59 частных домовладений и одна частная гостиница, сообщает ТАСС.

Вода зашла в 59 частных домовладений в Сочи и в одну частную гостиницу в Адлере. Кроме того, в городе развернуты пункты временного пребывания для жителей подтопленных территорий, но все ранее эвакуированные уже вернулись домой.

В Сочи из-за подтоплений были эвакуированы около 30 человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распоряжался развернуть пункты временного размещения для жителей подтопленных территорий. В Сочи специально сформированные группы проводили обход для определения количества поврежденных домовладений.

Министерство ГО и ЧС по Краснодарскому краю сообщило, что циклон, действовавший на территории Сочи и вызвавший дожди и подтопления, 6 и 7 июля пройдет по всей территории Краснодарского края. Объявлено экстренное предупреждение.

Ливни со шквалистым ветром идут в Сочи с воскресенья. За сутки выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплено несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы. Пляжи закрыты, купание запрещено, экскурсии отменены. Жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.-0-